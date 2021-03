L'INTERVISTA

TREVISO Un anno di pandemia. E di emergenze. Con una fascia tutta nuova di popolazione da intercettare. E con la necessità di rispondere a bisogni concreti e ansie psicologiche. L'assessorato al Sociale di Ca' Sugana ha cercato di essere un riferimento il più solido possibile nei 13 mesi di Covid. Perchè anche una città locomotiva nel Pil nazionale come Treviso ha vissuto disagi importanti.

Assessore Tessarolo, diamo i numeri dei beneficiari di aiuti.

«Siamo saliti di circa un quinto rispetto al 2019. Lo scorso anno i nuclei familiari beneficiari delle azioni di sostegno economico sono stati 422 per un totale di 1106 persone. Nel 2020 siamo saliti a 517 nuclei, per un totale di 1497 persone. Circa un centinaio di nuclei familiari in più, che corrispondono a 391 persone. Facendo una media che spalma gli aiuti in una cifra pro capite, siamo a 700 euro annui».

In cosa si traducono gli aiuti?

«Affitti, buoni alimentari, utenze, farmaci. Sono aiuti diretti e guardano le prime necessità».

Facendo invece una stima dell'investimento nel sociale globale della città in questo anno, quali sono gli importi?

«Il Comune di Treviso ha speso nel 2020 1 milione e 500 mila euro in più rispetto al 2019. Di questo 650 mila euro di fondi propri e il restante con fondi ministeriali e regionali. Abbiamo cercato di mettere tutto quello che avevamo, altro che tagli al sociale».

Tra i sostegni importanti quello agli asili. In settembre c'era anche la prospettiva che due o tre strutture rischiassero di non riaprire.

«Era una partita prioritaria, perchè lo scorso anno gli asili hanno avuto un ammanco di rette pari a 87mila euro. Noi abbiamo drenato con un contributo straordinario di 227mila euro. Il servizio degli asili è fondamentale».

C'è stato un capitolo importante per le cosiddette grandi emergenze.

«L'asilo notturno per i senzatetto ha visto raddoppiati gli aiuti. Abbiamo stanziato 180mila euro quest'anno, di fatto raddoppiando il servizio».

Dei buoni spesa si è parlato molto lo scorso anno. Anche perchè l'identikit dei riceventi includeva molte coppie di lavoratori normali, soggetti però a partite Iva.

«In totale, solo di spese alimentari il comune ha erogato 559mila euro di buoni. Anche qui si è cercato di fare le cose con tempestività e criterio».

Ieri avete presentato nuove misure di supporto alle cosiddette fasce senza ammortizzatori: cultura, sport, turismo, spettacolo.

«È un'esperienza sperimentale con aiuti diretti a categorie escluse da ogni tipo di ristoro e di ammortizzatore. Il contributo si propone di valorizzare coloro che abbiano anche figli minori a carico, l'affitto o il mutuo della prima casa da pagare, differenziando il contributo in tre fasce: richiedente con figli minori a carico e anche affitto o mutuo in corso (800 euro), richiedente rientrante in una sola delle fattispecie (600 euro) e richiedente che non rientri nei precedenti elementi di valorizzazione (500 euro)».

Un servizio partito con la seconda ondata, in ottobre, è stato quello dello psicologo di quartiere. Come sta andando?

«Il principio è stato quello di cercare di intercettare, oltre alle necessità primarie, un malessere che crediamo sempre più diffuso. Così abbiamo organizzato un'equipe di 5 psicologi e una coordinatrice per coprire i quartieri trevigiani. Il servizio è partito il 1. ottobre e ad oggi la fascia nord, con i quartieri di Santa Bona, San Liberale, Monigo e San Paolo stanno reagendo meglio. Il tema dominante è la preoccupazione dei genitori per la crescita dei figli adolescenti, in un tempo difficile in cui tutte le relazioni sono mediate dalla tecnologia».

Elena Filini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA