Ascom, un manager per il futuro

LA SVOLTATREVISO Il manager che ha ridefinito il marketing e la promozione del trasporto pubblico di Venezia per traghettare nella nuova era digitale l'Ascom Confcommercio di Treviso. È Vincenzo Monaco il nuovo direttore generale (il quinto in 74 anni) dell'associazione che raggruppa oltre 6mila imprese del commercio, del turismo e dei servizi tra il capoluogo, Mogliano, Montebelluna, Asolo, Conegliano e Valdobbiadene. Toccherà a lui, dal 16 gennaio, data dell'insediamento formale, e per 5 anni, guidare la macchina operativa di 150...