IL BILANCIO

TREVISO Il Natale 2021 non sarà bianco, ma giallo per via del Covid. Nella speranza che non diventi rosso. In tutti i sensi. E poi la nefasta precisione per il 2022: un'impresa su tre del comparto commercio/terziario potrebbe chiudere. L'Ascom, a una manciata di giorni dalla fine dell'anno, tira un bilancio di dodici mesi complicati, vissuti sulle montagne russe tra restrizioni, illusioni di aver superato la pandemia, sconforto nel vedere la luce in fondo al tunnel spegnersi. Nel consuntivo finale le ombre sono più delle luci. Spaventa il comparto turismo in piena crisi, preoccupa il settore ristorazione che sta rivivendo gli incubi dello scorso anno travolto com'è dalle disdette di cene aziendali e cenoni di fine anno. Più in generale, anche se le note positive non mancano - come il recupero della moda-fashion, la tenuta dell'alimentare di qualità e di tutti quelle aree che hanno come oggetto la casa, l'arredamento e gli accessori - il calo dei consumi colpisce il mondo del commercio con la forza di un maglio. Le stime dicono che ogni famiglia, per questo Natale, spenderà circa 1600 euro. Ma i rincari assortiti, a cominciare dalle bollette, strozzano la ripresa. Federico Capraro, presidente di Ascom Treviso, lo dice chiaramente: «Rispetto al 2020 la spesa per i consumi è cresciuta dello 0,5%. Dato positivo, ma sempre solo dello 0,5% parliamo. Rispetto al 2019 il calo è invece del 7,5%». E il 2022 non sarà tanto migliore: «Purtroppo è confermata la previsione che un'impresa su tre dei nostri settori è destinata a chiudere. Se nel 2021 tanti imprenditori hanno resistito, nel 2022 continuare a farlo sarà molto complicato».

LE OMBRE

Le noti dolenti sono quelle legato al turismo: «Il settore era già a terra e adesso, con le nuove direttive, lo è ancora di più - sottolinea Capraro - uno straniero che arriva in Italia deve farsi il tampone, che è il meno, ma anche giorni di quarantena. Questo significa che abbiamo perso quel turismo dei brevi periodi di tre-sette giorni. Gli stranieri in arrivo saranno sempre meno, dovremo lavorare solo con la domanda interna. Insomma, la crisi c'è».

Ma la pandemia, prima o poi finirà. E l'offerta turistica della Marca sarà completamente diversa, trasformata da una crisi senza precedenti destinata a lasciare segni profondi: «Passato questo periodo, crediamo nel rilancio - chiarisce Capraro - Treviso, almeno fino al 2019, ha dimostrato di avere capacità di attrazione. Non siamo più il dormitorio di Venezia, ma il turista viene qui perché ci sceglie. E viene qui non tanto perché siamo a 30 chilometri da tre centri patrimonio Unesco come Venezia, Padova e le colline del Prosecco. Ma per quello che possiamo offrire e per la qualità della vita. Questo dobbiamo offrire: lo stare bene. Non avremo più il turismo da business, ma un turismo più consapevole che vuole venire qui perché ama i posti e come viviamo».

LE SOLUZIONI

Ma prima di pensare al futuro c'è da scollinare il presente. Ascom rilancia quindi la campagna #Comprosottocasa, che invita a utilizzare i negozi di prossimità, le botteghe, per fare i propri acquisti. Un modo per sopravvivere. E per ripartire. «Il 2022 - spiega il direttore di Ascom Vincenzo Monaco - sarà l'anno dei bandi, delle risorse in arrivo per rilanciare centri storici, per la rigenerazione urbana, valorizzare i territori. Appuntamenti importanti che ci dovranno trovare pronti. Dovremo essere capaci di creare modelli di sviluppo». Ascom poi plaude agli amministratori che hanno dato vita alla Grande Treviso: «Hanno dimostrato di essere più reattivi dei politici e, bisogna dirlo, anche delle associazion che ancora faticano a unirsi». E rilancia l'importanza dei distretti commerciali, dove pubblico e privato operano assieme: «Occorre aggregarsi, a tutti i livelli. Nel piccolo commercio, in un anno, sono stati riconosciuti nuovi distretti a Silea e Pieve di Soligo e altri sono pronti. E l'aggregazione dovrà esserci anche tra distretti vicini. Siamo di fronte a una grande rivoluzione con nuovi paradigmi decisionali».

