LA SITUAZIONE

TREVISO «La zona arancione è un dramma per hotel, bar e ristoranti. Ma poco cambia per gli altri esercizi commerciali: le limitazioni di spostamento e la chiusura dei bar azzerano i consumi». Federico Capraro non nega che tutti ormai si attendessero un passaggio all'arancione, di fronte all'andamento dei contagi. «Ma oggettivamente, tre o quattro settimane fa eravamo tutti convinti di essere alla fine del tunnel e di aver superato, con la seconda ondata, la difficoltà maggiore. Invece nelle ultime 3 settimane le cose sono precipitate».

LA FATICA

Il fattore tempo, secondo Capraro, sta fiaccando in maniera per certi versi irreversibile le attività. «Entriamo nel tredicesimo mese di pandemia. La situazione diventa insostenibile per molti pubblici esercizi, ristoranti e alberghi e molto complicata anche per gli esercizi commerciali perchè i negozi soffrono anche se in zona arancione stanno aperti per la chiusura dei bar. I bar veicolano flussi di interesse. Di questo passo salterà la Pasqua, così come è già saltato Natale. È un'ulteriore mazzata, per alcuni letale. C'è grande preoccupazione».

IL SOSTEGNO

Per cercare di dare continui stimoli anche in una situazione di oggettiva difficoltà, Ascom ha organizzato per marzo un master di alta formazione per affrontare i cambiamenti del post pandemia, conoscere i nuovi consumatori, le strategie di vendite, i servizi accessori della nuova normalità. Due gli appuntamenti previsti (mercoledi 10 e 24 alle 16), organizzati da Food Academy, la cabina di regia progettuale messa in moto da Fipe e Fida Confcommercio, due tra i principali gruppi aderenti della Confcommercio provinciale. Gli appuntamenti sono aperti a tutti gli interessati, non solo alla platea di associati, e si svolgeranno previa iscrizione (k.cisolla@unascom.it; a.tessariol@unascom.it). Il master è affidato a due guru del settore, Roberta Parollo, consulente di marketing esperta in ristorazione e food, docente al master del Sole 24 Ore e alla Fipe Business School, autrice del manuale della ristorazione della collana Le Bussole. E Alberto Fedel, consulente e formatore esperto di servizio, comunicazione, vendita e post vendita. «La qualità da sola non basta più - conferma Riccardo Zanchetta, presidente Fida - Serve il servizio post vendita, soluzioni gastronomiche innovative che entrino nelle abitudini quotidiane delle famiglie. Da una parte c'è la riscoperta del fai da te, dall'altra l'esigenza di kit pronti per divano e desk, integrabili nello smart working».

