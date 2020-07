LA DISCUSSIONE

TREVISO L'Ascom trevigiana accoglie con favore la notizia, annunciata dal capogruppo della Lega Riccardo Barbisan, che l'amministrazione comunale ha intenzione di pubblicare un bando per stanziare 100mila euro a fondo perduto a favore di chi voglia avviare un'impresa commerciale o produttiva in città. «Il bando per il contributo a fondo perduto - sottolinea il presidente Federico Capraro - non è una semplice variazione di bilancio, ma la creazione di un modello di politica attiva che sta funzionando e che si sta configurando come il vero sostegno della ripartenza in un percorso condiviso tra Ascom e Comune. Questo nuovo contributo può effettivamente fare la differenza». Capraro plaude alla linea scelta dall'amministrazione: non interventi a spot, ma iniziative mirate e programmate. «Lo scorso anno sono partite, grazie al contributo del Comune e al supporto di Ascom, una decina di nuove attività commerciali: ora sta proseguendo e il modello Treviso ha fatto scuola nella fase di riapertura e già una decina di Comuni hanno preso esempio come COnegliano o Farra».

Renzo Ghedin, presidente del mandamento Ascom di Treviso, punta l'attenzione sulle periferie: «Sarà fondamentale costruire una adeguata politica di residenzialità che riporti in centro giovani, coppie e famiglie, ma anche studenti. Il potenziamento dei nuovi corsi universitari apre ad un nuovo capitolo di sviluppo in cui, come Associazione, crediamo molto. Mancano alloggi in affitto e l'occasione unita ai provvedimenti governativi ed ai bonus per l'edilizia- può creare quel momento storico che si aspettava per riqualificare il patrimonio edilizio vetusto».

