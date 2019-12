Artuso morto in Africa. Il fratello: «Sia fatta chiarezza»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRAGEDIATREVISO «Spero sia fatta chiarezza su com'è morto mio fratello, ma so che non sarà facile perché in alcuni paesi dell'Africa, la vita non conta niente, e vale meno del costo di una pallottola. E forse Roberto dava fastidio a qualcuno». Gianni Artuso, agente della polizia locale di Treviso, sta tenendo i contatti con il Congo, dove martedì scorso ha perso la vita il fratello Roberto Artuso, vittima di un incidente in moto all'interno di un cantiere in cui lavorava a Betou, a Nord del Congo. Le informazioni sono ancora...