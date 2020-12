ECONOMIA

TREVISO Il primo lockdown a primavera, la Pasqua andata in fumo, ora la serrata natalizia. Un bagno di sangue dettato dall'esigenza di tutela della salute pubblica, che travolge però migliaia di imprese artigiane della Marca. A partire da quelle dell'alimentazione, con oltre 300 pasticcerie e gelaterie che si aggiungono al settore ristorativo in grave affanno. E poi l'abbigliamento, i servizi alla persona e tutte le altre attività d'artigianato. Secondo le stime di Confartigianato Treviso si rischiano di perdere 337 milioni di euro, la cifra media che negli scorsi anni i trevigiani spendevano nel mese di dicembre per fare acuisti nel settore dell'artigianato. Oggi, con divieti e restrizioni, se ne perderà una parte consistente, a discapito di 5.426 imprese che danno lavoro a più di 20mila persone. «Servono risorse adeguate a compensare questo tragico impatto» ha sottolineato il presidente Vendemiano Sartor auspicando misure rapide e concrete dal Governo.

I NUMERI

Gli acquisti nel campo dell'artigianato in periodo Natalizio generano un sostanzioso introito nell'intero Veneto. In regione il guadagno nel mese di dicembre è pari a 1 miliardo 934 milioni di euro, su una media nazionale di 24,5 miliardi. Nella Marca secondo i dati Istat relativi al 2019 elaborati da Confartigianato la cifra è pari a 337 milioni di euro. Cifra che a fronte delle vigenti restrizioni rischia di non venire di fatto spesa. E di conseguenza di non entrare nelle tasche di 5.426 imprese artigiane trevigiane e dei loro 20.045 addetti a cui danno lavoro. La parte più sostanziosa dell'introito di settore deriva dalle attività nell'ambito di alimenti e bevande (il 58,6%), seguite da quelle dell'abbigliamento e degli accessori (17,5%). Questi due singoli settori coprono 254 milioni, seguiti dai 41 milioni dei beni e servizi per la cura della persona (il 12% della spesa totale), dai 17 milioni del comparto artigiano per l'arredamento (5%), da giocattoli e liberi (16 milioni), dagli articoli per la casa (9 milioni). «Comprendiamo l'esigenza di dare priorità alle misure di contenimento del contagio ma auspichiamo che l'Esecutivo metta in campo le risorse adeguate a compensare l'impatto delle disposizioni su tutti i settori coinvolti ha commentato il presidente di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, Vendemiano Sartor. Tra i settori che risentiranno maggiormente delle restrizioni vi è quello dell'alimentazione in cui operano circa 1.200 imprese artigiane e che, dopo le perdite registrate durante il lockdown a Pasqua, ora subiscono un altro duro colpo. Tra le più penalizzate oltre 300 pasticcerie e gelaterie costrette alla chiusura prolungata insieme alle attività di ristorazione».

I RISTORI

Di qui la necessità di provvedimenti concreti, ossia dei ristori promessi dal Governo in supporto alle attività. «Devono essere adeguati a compensare le perdite subite dalle imprese, sia dal punto di vista della quantità delle risorse messe in campo, sia nel tenere conto di tutte le attività collegate a quelle soggette a chiusura prosegue Sartor. Le nostre imprese hanno bisogno di certezze e di chiarezza. La discriminazione nelle disposizioni applicate alle attività di estetica e di acconciatura è un chiaro esempio: le prime sono state costrette a chiudere, le seconde possono esercitare».

EFFETTO A CASCATA

Per Confartigianato oltre alle ricadute dirette sulle imprese artigiane locali, una grave minaccia incombe anche come effetto collaterale. «Chiudere le attività di ristorazione penalizzerà pesantemente anche le quasi duemila altre imprese artigiane venete che hanno una grande fetta del loro mercato nel campo ristorativo. Salumifici, caseifici, birrifici, mulini e panifici solo per fare alcuni esempi aggiunge Sartor. Nella Marca solo nell'artigianato si contano 306 tra pasticcerie e gelaterie e 406 attività di ristorazione. Così si colpiscono le nostre aziende, che hanno già subito i pesanti effetti delle chiusure precedenti. Mi auguro che le misure di ristoro annunciate dal Governo siano effettivamente commisurate all'impatto provocato dalle nuove restrizioni sull'attività dei nostri imprenditori e che soprattutto siano erogate in tempi rapidi per evitare il rischio di chiusura definitiva».

Serena De Salvador

