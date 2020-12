(mz) Nel 2020, nella Marca, l'hanno utilizzato 5.300 imprese e 22mila lavoratori. Il 78% e il 70% del totale delle due categorie. Nel complesso, sono stati distribuiti sussidi per 24 milioni. Numeri che la dicono lunga sulla rilevanza del Fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato, la cassa integrazione del settore. Di conseguenza, non può che essere accolta con favore dai rappresentanti del comparto la proroga a causa del Covid dell'ammortizzatore fino al 30 giugno 2021 con la Legge di stabilità. «Si confermerà lo strumento che permetterà ai datori di lavoro artigiani di salvaguardare il reddito dei dipendenti superando temporanei periodi di mancanza di commesse o cali di lavoro legati alla pandemia» sottolinea Vendemiano Sartor, presidente di Confartigianato Marca Trevigiana. Ogni azienda avrà a disposizione ulteriori 12 settimane di Fsba, mentre per i lavoratori è stato innalzato il massimale mensile. «Una conferma importante continua Sartor del ruolo delle relazioni sindacali nell'artigianato per aiutare le imprese che non possono impiegare a pieno regime i propri collaboratori per il perdurare degli effetti economici del virus. I nostri imprenditori non guardano al 1 aprile, data in cui verrà meno il divieto di licenziamento. Vogliono salvaguardare le competenze e la professionalità dei dipendenti costruite in anni di lavoro fianco a fianco nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti».

