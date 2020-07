Lezioni di affresco, pittura sui coppi, affascinanti visite guidate e anche la possibilità di realizzare da soli il gel disinfettante per le mani. Il tutto all'insegna dell'apprendere mettendo in moto la creatività e in tutta sicurezza. Questo il cuore delle due settimane di Estate A(f)fresco, l'iniziativa estiva della Scuola edile di Treviso conclusa ieri. Una proposta dedicata ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni, per stimolarne la manualità e l'interesse per il mondo dell'arte, ma anche come orientamento scolastico per far conoscere l'istituto professionale in vista della scelta che nei prossimi anni attenderà i ragazzi alla fine delle scuole medie. Nelle due settimane di attività gli iscritti hanno inizialmente creato in laboratorio il loro gel disinfettante dopo la spiegazione delle norme di sicurezza. Nei giorni successivi le lezioni di affresco hanno miscelato teoria e pratica vedendo nascere la prima opera d'arte, seguita da quella realizzata con la pittura su coppo e ancora da una terza, un altro affresco ma stavolta su tavola. A ispirare i giovani è stata la visita A testa in su che li ha portati a scoprire gli antichi dipinti della città nell'ambito della Urbs Picta. I frutti del loro impegno sono stati consegnati ieri alla cerimonia finale alla presenza delle famiglie, che hanno apprezzato l'entusiasmo dimostrato dai ragazzi.

