Arriva l'edera in tangenziale muro verde contro lo smog

LOTTA ALL'INQUINAMENTOTREVISO A circa un anno dalla sua estensione, il progetto Green wall in tangenziale è realtà. «Un passo è fatto. Finalmente siamo riusciti a piantare le edere per realizzare le green wall sui pannelli fonoisolanti della tangenziale di Treviso», così ieri mattina il collettivo Rocking Motion ha dato la notizia che finalmente il progetto del muro verde in tangenziale è partito. Lungo al tangenziale infatti durante la mattinata i tecnici dei vivai Van den Borre hanno piantato le edere che presto invaderanno tutte le...