Arrestati dopo 15 ore «Ma è caduto da solo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERROGATORIOCISON «C'è stata una rissa, lui è caduto ed ha sbattuto la testa. Ma non siamo stati noi, non l'abbiamo ucciso». Alberto e Francesco Stella si sono difesi così ieri mattina quando i carabinieri li hanno sentiti assieme a una quindicina di testimoni che hanno assistito alla rissa conclusa con la tragica morte di Alessandro Sartor, operaio 46enne che stava lavorando come barista al bar Al Bakaro di Tovena, a Cison di Valmarino. Ma la versione loro e dei loro amici, scesi giovedì sera dal passo San Boldo dove si erano...