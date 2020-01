Arpav, previsioni pessime «Le Pm 10 non caleranno»

LA SITUAZIONE

TREVISO I dati Arpav restano negativi ma almeno per questa settimana non si arriverà al livello di allerta rosso. «Le misurazioni si fanno bisettimanalmente -spiega Salvatore Patti di Arpa Veneto- e fino a lunedì si rimane con il livello di allerta arancio. La prossima settimana però si potrebbe andare verso una situazione ancora più sfavorevole». L'anticiclone che tiene in scacco mezza Europa quasi certamente rinforzerà. Tradotto: almeno fino al 20 gennaio con buona probabilità niente pioggia. Per fortuna però il clima è secco: e dunque la situazione smog è seria ma non drammatica. «Attenzione, siamo a 120 microgrammi per metro cubo, più del doppio del valore limite. E ci rimarremo tutta la settimana -sottolinea Patti- una situazione che accomuna anche Venezia e Padova». L'insalubrità dell'aria è di fatto spalmata su tutta la provincia. «Confermo, è pessima ovunque. Salvo forse l'area collinare di Conegliano perchè lì una leggera ventilazione ha dato una spolverata alle concentrazioni dissipandole un po'». Nessuna buona nuova dal catino padano-veneto, dunque. Ma il rischio è che vada ancor peggio se non dovesse arrivare almeno un po' di vento. Ma che piova è escluso quasi fino a fine mese. L'allerta arancione e i Panevin hanno scatenato l'ormai tradizionale querelle tra maggioranza e opposizione.

ARIA INTRAPPOLATA

Sul tavolo degli imputati il Panevin, rito arcaico e identitario ma anche tradizione ad alto tasso di inquinamento. E sulla ridda di commenti ed esternazioni interviene il presidente del consiglio di Treviso Giancarlo Iannicelli. Un parere tecnico e politico il suo. «Accade ogni anno: rimaniamo incastrati perchè la pianura padana è un catino con due bordi più alti (Alpi e Appennini, ndr). Qui l'aria si impantana - spiega il presidente del consiglio e meteorologo - non c'è vento e purtroppo non spezza questa cappa accentuata anche dalle inversioni termiche che intrappolano l'aria al suolo. Però dobbiamo stare attenti alle strumentalizzazioni politiche». Venticinque anni fa fu proprio Iannicelli a volere l'installazione delle centraline. «É giusto che oggi l'ambiente sia un tema politico, ma questo tipo di sforamenti c'è da molto tempo. E aggiungo che prima non avevamo neppure modo di quantificare l'entità dell'inquinamento». Ai Panevin il presidente del consiglio è andato. «Avevamo dislocato, anche in funzione di controllo, un assessore per evento. Al di là dell'effetto sociale, non possiamo non dire che è bellissimo vedere tante famiglie strette intorno al rito ancestrale del fuoco. Abbiamo controllato che cosa veniva bruciato ed erano tutte fascine. Non era così vent'anni fa: le pire erano piene di copertoni ed elementi verniciati, che sprigionavano il peggio del peggio».

INQUINAMENTO ED EMISSIONI

Iannicelli tiene poi a sottolineare la differenza tra un'emissione temporanea qual è quella del rito del 5 gennaio e l'inquinamento costante dato dal riscaldamento. «All'opposizione dico: non attaccatevi all'ambiente, perchè neppure voi avete vietato i Panevin, non fatene uno strumento divisivo. Credo sia profondamente sbagliato l'uso terroristico dell'ambiente che a volte si fa. Ciò non significa che non dobbiamo darci da fare per correre ai ripari. Ma dev'essere intento e obiettivo comune». Il parere del presidente del consiglio comunale è che si debba marciare compatti su bonus caldaie e innovazione. «Indubbiamente il nostro stile di vita ha prodotto un'accelerazione dei problemi ambientali. E tuttavia con la polemica del 5 gennaio si risolve poco o niente». Resta il problema di una città nella morsa dello smog probabilmente ancora per due settimane. Sui prossimi giorni, infatti, neppure Iannicelli nasconde la prospettiva. «Si va verso un peggioramento. Con l'anticiclone ci aspettano giornate serene. Non pioverà affatto. Per fortuna al momento non c'è nebbia e dunque nonostante l'altissima concentrazione di polveri sottili, lo sforamento è un po' meno pesante».

Elena Filini

