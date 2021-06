Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PROGETTOTREVISO Un'arena musicale da oltre 90 mila posti, superiore persino alla capienza di uno stadio iconico come quello di San Siro a Milano. È questa l'ultima idea, nata in sinergia tra i Comuni di Villorba e Treviso ed Azalea Promotion, per portare concerti e spettacoli live all'Ippodromo di Sant'Artemio. «Negli ultimi due anni abbiamo a lungo progettato con il sindaco di Villorba, Marco Serena, di portare in futuro nell'area...