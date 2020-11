LA TRADIZIONE

ARCADE L'emergenza coronavirus spegne anche lo storico Panevin di Arcade. Il 5 gennaio prossimo non divamperà nessun rogo nella piazza del paese. E' la prima volta in 54 anni di storia. Il Comune e il gruppo organizzatore degli Alpini, che purtroppo in questi mesi ha contato alcuni decessi legati al Covid anche tra i propri iscritti, non hanno avuto alcun dubbio: viene prima la salute di tutti e la necessità di contribuire alla riduzione dei contagi. La decisione è stata confermata direttamente dal sindaco Fabio Gazzabin. Per lui sarebbe stato il primo Panevin da accendere nelle vesti di primo cittadino assieme a Luca Zaia, che non ha mai saltato un anno ad Arcade.

I COMPLIMENTI

E proprio il governatore ieri si è complimentato con Gazzabin, suo braccio destro per 25 anni, per la decisione di annullare l'accensione della pira. In piazza resta solo il palo che avrebbe dovuto tenere assieme al catasta di legna, posizionato comunque in modo simbolico. Su quel palo adesso è stato srotolato uno striscione: Arrivederci al 5 gennaio del 2022. «Il mese scorso abbiamo avuto un incontro con il gruppo degli Alpini. In quell'occasione abbiamo analizzato come sarebbero potute andare le cose. E alla fine è emerso che in questo periodo sarebbe stato impossibile procedere in piena sicurezza spiega il sindaco il primo problema riguardava l'ammassamento della legna: generalmente servono tre settimane di lavoro. E poi, soprattutto, sarebbe stato impossibile gestire una folla di 7mila persone in piazza, tra i quali molti bambini e anziani, con il distanziamento e tutte le misure di prevenzione contro la diffusione del coronavirus».

LA DECISIONE

Da qui la decisione di fermarsi per un anno. Le altre iniziative restano confermate. Il 3 gennaio andrà regolarmente in scena la 25esima edizione del concorso letterario Parole attorno al fuoco. Si svolgerà in chiesa, con le tradizionali letture. E il 5 gennaio verrà celebrata la messa. Ma stavolta la festa non si concluderà con l'accensione della pira più alta del trevigiano. Nel frattempo ad Arcade continuano i controlli sul rispetto delle misure di prevenzione. Nei giorni scorsi ci sono stati alcuni interventi da parte della polizia locale e dei carabinieri. «Sono state di fatto delle attività di sensibilizzazione. Non è stato necessario staccare alcuna multa conclude Gazzabin le regole sono state interiorizzate sia dagli esercenti che dagli avventori. E' importante continuare a tenere duro fino a quando questa emergenza sanitaria non sarà definitivamente alle spalle».

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA