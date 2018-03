Aquile d'oro e d'argento ai maestri del commercio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CERIMONIATREVISO (m.mir.) Passerella, ieri mattina a Palazzo dei Trecento, per tanti personaggi che hanno contribuito a fare la storia del commercio in città e in provincia. Gente che sta dietro il banco di lavoro per ore e ore. O che lo ha fatto fino a poco tempo fa e ora si gode la meritata pensione. Dei veri maestri del commercio, un riconoscimento simboleggiato dall'aquila, d'argento (per chi opera da 25 a 39 anni), d'oro (da 40 a 49), diamante (oltre i 50), a cui si è aggiunta la categoria speciale dei benemeriti, con oltre 60 anni...