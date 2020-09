LA RIPARTENZA

TREVISO La scuola riparte dopo la lunga chiusura imposta dall'emergenza coronavirus. Oggi iniziano i corsi di recupero alle superiori. I primi a tornare totalmente a regime, però, saranno gli asili. Le scuole dell'infanzia riapriranno progressivamente i battenti da oggi al 14 settembre. Ogni materna si è organizzata in modo autonomo. Nel giro di due settimane, comunque, i 215 asili paritari sparsi nella Marca torneranno ad accogliere i loro 15mila piccoli alunni. Discorso simile per i nidi. Oggi riapriranno le strutture comunali di Conegliano: il Gianfranco Panizza in via Veneto e il Gaetano Zamboni in via Cacciatori delle Alpi. Ieri il personale ha portato a termine gli ultimi preparativi. Si è deciso di ridurre da 72 a 66 il numero dei bambini accoglibili in ciascuna struttura. «Si riuscirà ad accogliere, in condizioni di sicurezza e nel rispetto dei più rigidi protocolli, tutti i bambini che sono stati iscritti spiega Gianbruno Panizzutti, assessore all'istruzione così come quelli per cui sono state presentate le domande di preiscrizione, che dovrebbero cominciare la frequenza nei prossimi mesi».

LA SICUREZZA

Ai genitori è stato chiesto di sottoscrivere un patto di responsabilità. È stato inoltre istituito un registro delle presenze: verranno annotati i dati di tutte le persone presenti, a qualunque titolo. Di pari passo, la ripresa delle attività delle scuole materne è segnata dal tradizionale convegno organizzato dalla Fism di Treviso. Quest'anno l'incontro si terrà online: Settembre 2020: quale scuola? Custodire il nostro essere cristiano in una scuola di qualità. «Abbiamo tenuto botta: nessuna scuola ha deciso di chiudere a causa dell'emergenza coronavirus spiega Francis Contessotto, presidente della Fism di Treviso certo, non mancano le criticità. Ma un centinaio di materne hanno già ospitato i centri estivi. E questo ha permesso loro di collaudare i sistemi di prevenzione contro la diffusione del Covid-19. Si riparte con fiducia». Il primo obiettivo è non aumentare le rette. È questa la linea indicata per tutte le scuole dell'infanzia che fanno riferimento alla Fism. «Alcune avevano già deciso dei piccoli ritocchi. Anche alla luce dei contributi straordinari ricevuti da molti Comuni, però, abbiamo chiesto il maggior sforzo possibile per non aumentare le rette per l'emergenza coronavirus specifica il presidente tutti seguiranno il protocollo specifico contro la diffusione del Covid-19. Per i bambini sotto i 6 anni non è previsto l'uso delle mascherine. Ma in ogni scuola verranno organizzati dei gruppi epidemiologicamente omogenei».

I DUBBI

Resta un pesante punto di domanda sui trasporti. «Stando alle linee guida attuali, non ci sono abbastanza mezzi allarga le braccia Contessotto in questo settore ci sono delle difficoltà oggettive». Ancor di più per quanto riguarda le superiori. Oggi iniziano i corsi di recupero. I numeri sono contenuti. Nella succursale del liceo Canova di Treviso, ad esempio, verranno accolti 90 ragazzi. Nella sede centrale del Besta di borgo Cavour il totale è di 160. Gli orari sono stati suddivisi in base alle materie. Ma sarà comunque un primo banco di prova in vista del 14 settembre. Pure per i corsi di recupero, però, non mancano le difficoltà. Gli istituti di Montebelluna, in particolare, viaggiano in ordine sparso. Le scuole superiori stanno facendo scelte diverse. Per quanto riguarda gli alunni promossi a giugno con Pai (Piano di apprendimento individualizzato), ovvero con insufficienze in pagella, sarebbe stato previsto l'avvio dei corsi di recupero proprio da oggi. In realtà solo l'Einaudi li ha già fissati, calendarizzando date e orari delle lezioni, che prevedono ore di docenza tutti i giorni tranne il sabato, sia questa settimana sia la prossima. Diversa invece la scelta dei licei Levi e Veronese. Nessuno ha fissato date e orari dei corsi: si definiranno nei prossimi giorni, anche in seguito alle riunioni del collegio docenti e dei dipartimenti. Ma a quanto pare è abbastanza chiaro che tutto verrà rinviato a dopo il 14 settembre. «Il motivo per quanto riguarda il Levi è semplice - spiega Mario Pernechele, collaboratore del dirigente scolastico Ezio Toffano - mettere assieme già da ora studenti di classi diverse per i corsi significa accrescere le possibilità di contagio e complicare l'inizio dell'anno scolastico. Se dovesse esserci un alunno positivo, ad essere bloccata non sarebbe una sola classe, ma più gruppi».

