Aprile, tempo di 730 la Cisl apre gli sportelli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TASSETREVISO Uffici aperti dalle 7 della mattina, prenotazioni on line, orario continuato nelle sedi principali e aperture il sabato. Il 3 aprile si apre ufficialmente la campagna fiscale del Caf Cisl dei territori di Belluno e Treviso. Il Centro per l'assistenza fiscale della Cisl si è attrezzato con numerose novità per garantire alle oltre 60mila persone che mediamente ogni anno si rivolgono ai suoi sportelli per la compilazione del modello 730 un servizio sempre più efficiente e veloce, dalla prenotazione fino alla presentazione della...