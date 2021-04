Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE NOMINETREVISO La prima società partecipata a ufficializzare il nuovo consiglio d'amministrazione è l'Ipab Appiani-Turazza. Nel ruolo di presidente il sindaco Mario Conte ha indicato Luigi Vallero, mentre come vice è stata nominata Maddalena Stecca, il volto nuovo all'interno dell'organismo che guiderà l'Ipab fino al 2026. Come consigliere invece torna Antonio Dotto, per anni presidente, colonna dell'Ipab di cui conosce ogni minimo...