LA CAMPAGNA

TREVISO «Lanciamo un appello ai direttori delle case di riposo: devono far vaccinare gli anziani e gli operatori contro il coronavirus. Dobbiamo fare tutto il possibile per evitare di lasciare scoperta la fascia più a rischio. È l'unico modo per scongiurare il rischio che purtroppo ci lasci». Le parole di Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca, non potrebbero essere più chiare. Il 5 gennaio inizieranno le vaccinazioni all'interno delle rsa. Stando alle prime indicazioni, si dovrebbe partire dalla Fondazione Casa per anziani di Pieve di Soligo. Ora si stanno raccogliendo le adesioni. E in alcuni casi si è solo attorno al 50% per quanto riguarda gli operatori sociosanitari.

IL QUADRO

La buona notizia è che in questo periodo i contagi nelle case di riposo non stanno aumentando. Ad oggi ci sono 541 persone positive: 333 anziani su 5.085 (il 6,5 per cento) e 208 operatori su 6.930 (il 3 per cento). Ma non si può abbassare la guardia proprio davanti alla possibilità di mettersi la pandemia alle spalle grazie al vaccino anti-Covid. Dopo l'avvio simbolico di domenica scorsa, la campagna è entrata nel vivo. Negli ultimi due giorni sono stati vaccinati 2.300 operatori della sanità in servizio al Ca' Foncello. E oggi si continua. L'adesione ha superato il 92%. Le perplessità sono arrivate solo da alcuni operatori che hanno appena superato l'infezione da coronavirus. Perplessità, queste ultime, che non riguardano il vaccino, ma i tempi per la somministrazione. Va però detto che non ci sono controindicazioni per chi è stato contagiato da poco. L'importante è non presentare sintomi.

LE RASSICURAZIONI

Antonio Farnia, primario di Anestesia e rianimazione del Ca' Foncello, ha seguito tutte le operazioni di somministrazione del vaccino. E non c'è stato alcun caso di reazione avversa immediata. Al massimo dolore al braccio o un po' di febbre transitoria, come quella riportata da Micaela Romagnoli, primario della Pneumologia. «Non c'è stata nessuna reazione avversa conferma Benazzi le linee di febbre, quando sono emerse, sono scomparse nel giro di pochissimo tempo, come ampiamente previsto». La sicurezza del vaccino, dopotutto, è indirettamente certificata anche dall'alta adesione tra medici, infermieri e operatori del Ca' Foncello. Venerdì sono state somministrate 1.002 sulle 1.008 previste. Sei sono mancati all'appello solo per questioni organizzative. I numeri di ieri sono in linea. Oggi si continua con un'altra giornata a Treviso. E contemporaneamente partiranno le vaccinazioni per il personale degli ospedali di Vittorio Veneto e Montebelluna. Nei congelatori del Covid Hospital di Vittorio Veneto ci sono ancora oltre 4.500 dosi della Pfizer. Il 6 gennaio si chiuderà la prima tornata con gli ospedali di Conegliano, Oderzo e Castelfranco. Di pari passo toccherà alle case di riposo, partendo da quelle Covid-free. La vaccinazione degli operatori della sanità si concluderà con il Vaccination day del 23 gennaio per il personale sul territorio, tra distretti, medici di famiglia, pediatri, guardie mediche, dentisti, Usca e strutture sanitarie private. Gli operatori verranno convocati in otto centri. Entro la fine di gennaio verranno complessivamente vaccinate 30mila persone che sono in prima linea. «L'adesione nell'ospedale di Treviso è stata pressoché totale: il miglior modo per partire. Ci aspettiamo una quota simile anche nelle rsa. Il nostro target ora è eseguire mille vaccini al giorno tira le fila Livio Dalla Barba, direttore sanitario dell'Usl della Marca sappiamo che la vaccinazione di massa è l'unico modo per uscire da questa situazione. Auspichiamo che nel frattempo vengano approvati anche altri vaccini: per coprire tutti abbiamo bisogno di un numero maggiore di dosi».

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA