Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'EMERGENZATREVISO I viaggiatori che arrivano nel trevigiano da un Paese considerato a rischio coronavirus, in particolare per le varianti, sono obbligati a rispettare la quarantena. Dopo il periodo di isolamento, inoltre, si possono sottoporre al tampone nei Covid Point dell'Usl: adesso l'accesso è libero e gratuito, senza bisogno di appuntamenti o impegnative. Sono questi i binari indicati dall'azienda sanitaria. Non si scappa. Non si...