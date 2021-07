Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ALLARMETREVISO Tutti i Comuni della provincia di Treviso sono in zona verde, ovvero sotto i 25 casi di Covid per 100mila abitanti. È un buon segnale, o meglio, è un ottimo segnale se si considera che la media è di 6. Ma nell'Usl della Marca, nonostante i risultati, c'è una certa preoccupazione legata a uno dei dati riguardo alla diffusione del contagio: a essere colpiti sono i giovani che ancora non si sono sottoposti al vaccino. Motivo...