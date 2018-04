Appartamenti squillo: assolto agente immobiliare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SENTENZATREVISO Tutti assolti perché il fatto non sussiste. Dopo sei anni di dibattimento è finito così il processo che ha visto alla sbarra l'immobiliarista Francesco Lorenzo, 54enne di Casier, Agnieska Irena Rutka, polacca di 42 anni e la 26enne romena Simona Corina Eftimie, accusati a vario titolo di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Secondo la Procura di Treviso i tre tenevano le fila di un giro di squillo che avrebbero offerto i propri servizi ospitate in due appartamenti della città, il primo in via Isonzo il...