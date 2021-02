L'ALLARME

TREVISO In piena epidemia, nonostante restrizioni e lockdown, lo scorso anno nella Marca, tra marzo e agosto, 62 persone già denunciate in passato per reati di competenza della Direzione Distrettuale Antimafia, hanno aperto ditte individuali o sono diventate amministratori o soci di società nuove di zecca. E altre 552 che hanno dato vita a imprese hanno precedenti di polizia. Un dato preoccupante, considerato un'anomalia e ora oggetto di approfondimenti, quello raccolto dalla Guardia di Finanza che ha avviato un'analisi, basata su migliaia di dati e software all'avanguardia, per intercettare ogni possibile rischio di infiltrazione criminale nel tessuto economico del Nordest. «La crisi seguita all'emergenza pandemica e la mole enorme di finanziamenti pubblici che saranno destinati a risanare l'economia - sottolinea il colonnello Francesco De Giacomo, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Treviso - hanno sicuramente suscitato gli appetiti della organizzazioni criminali ad ogni latitudine. E non possiamo pensare che le mafie rimangano a guardare».

Proprio per questo le fiamme gialle, grazie a specifici software che analizzano i big data (in aggiunta a Molecola, il programma che incrocia le informazioni delle diverse banche dati), si stanno specializzando nell'analisi di modelli predittivi in grado di far scattare un campanello d'allarme in caso di una probabile infiltrazione della malavita organizzata. «Non possiamo permetterci di agire quando è troppo tardi - spiega il colonnello De Giacomo - e, nel caso dei fondi che saranno erogati per risanare l'economia, rischiare di non riuscire più a recuperare quanto illecitamente percepito». Alcuni indicatori di anomalie, come vengono chiamati, in provincia di Treviso sono emersi nelle ultime settimane. «Sono già oggetto di approfondimento» sottolinea la Finanza. «Nel periodo tra marzo e agosto 2020, quindi in piena pandemia - illustra De Giacomo -, quando logica avrebbe voluto che a nessuno venisse in mente di avviare una nuova attività economica, nella Marca sono state costituite 1.608 nuove ditte individuali e 478 società, con al loro interno 874 persone fisiche come amministratori o soci. Parliamo dunque di una platea di quasi 2.500 persone». Ma c'è un dato ancora più interessante: «Quasi un quarto di queste persone, 614, ha precedenti di polizia e, tra questi, 62 sono stati denunciati, in passato, per reati di competenza della Direzione Distrettuale Antimafia». Si tratta dei reati previsti dall'articolo 51 comma 3bis, dall'estorsione al contrabbando, dal traffico di stupefacenti, scambio elettorale e associazione a delinquere di stampo mafioso. «Nei confronti di questi alert - assicura il comandante -, la Guardia di Finanza tiene alta l'attenzione, in chiave preventiva ancor più che repressiva». Le interdittive antimafia emesse nei giorni scorsi dalla Prefettura di Treviso hanno intanto messo nuovamente sotto la lente il tema dei Consorzi stabili, da anni oggetto di attenzione di procure, prefettura e forze dell'ordine.

«Se nei suoi aspetti fisiologici la figura giuridica del consorzio offre alle aziende partecipanti la possibilità, operando in sinergia, di allargare i propri orizzonti al di là di quanto riuscirebbero a fare come singole imprese, dall'altro lato non dobbiamo trascurare il pericolo che la complessità di questi soggetti possa prestare il fianco ad aspetti patologici» afferma De Giacomo evidenziando i possibili rischi, al loro interno, di soggetti economici che direttamente o meno fanno riferimento alla criminalità organizzata. Un esempio su tutti: l'individuazione nel 2015 da parte della Finanza di un consorzio del quale facevano parte contemporaneamente imprese inserite in circuiti mafiosi diversi che erano riuscite ad aggiudicarsi svariati appalti nella capitale. «Questo era potuto avvenire grazi a una falla normativa, come la definì l'allora Procuratore Nazionale Antimafia Franco Roberti: il Codice antimafia consentiva alle imprese consorziate, con partecipazione inferiore al 10%, di aggiudicarsi appalti pubblici senza essere sottoposte ad accertamenti antimafia». La norma è stata modificata nel 2018, abbassando la soglia al 5%. «Ma il pericolo rimane».

