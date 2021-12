(cb) Il Covid rifà il suo ingresso all'istituto Cesana Malanotti di Vittorio Veneto. In una delle due case un ospite, vaccinato e senza particolari sintomi, è risultato positivo. E per tutti gli anziani del suo padiglione è così scattato l'isolamento e sono state sospese le visite. «La struttura con il paziente positivo è già stata chiusa e blindata, mentre nell'altra casa proseguono regolarmente le visite nel rispetto delle misure anti-Covid spiega Giuseppe Maso, presidente dell'Ipab Cesana Malanotti -. Gli ospiti sono tutti vaccinati e tutti negativi, tranne appunto un ospite che non capiamo come possa essersi contagiato visto che anche tutto il personale della casa è risultato negativo al tampone». Rimane invece sempre Covid-free la struttura del Cesana Malanotti a San Vendemiano. Nel frattempo si è allargato il focolaio Covid a Conegliano legato al pellegrinaggio ad Assisi: i casi sono saliti da 36 a 39. I tre nuovi positivi riguardano il caso sospetto (che era stato già posto in isolamento) e altri due contatti stretti con il caso indice, che continua a essere ricoverato in terapia intensiva. Le sue condizioni di salute, fa sapere l'Usl, sono al momento stazionarie.

