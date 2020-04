LA VICENDA

RONCADE Il cliente fa una spesa piccola: giusto 54 centesimi per il pane. E il negozio si ritrova a essere bacchettato da un'ispettrice sanitaria più che zelante. È quanto accaduto nei giorni scorsi a Roncade. I titolari del piccolo negozio di alimentari finiti nel mirino dell'ispettrice si sono sentiti riprendere semplicemente perché uno dei clienti si era presentato alla cassa tenendo in mano solo poche pagnotte. Conto della spesa? Esattamente 54 centesimi. Poco più di mezzo euro. Evidentemente ciò che gli bastava. L'uomo, tra l'altro, era entrato nel negozio indossando sia la mascherina che i guanti.

IL RIMPROVERO

Tutto in regola, quindi? Non proprio. Almeno non per l'ispettrice sanitaria impegnata nel sopralluogo. Questa ultima, infatti, ha deciso di intervenire ricordando ai titolari del negozio che nell'emergenza legata al coronavirus tutti sono invitati a uscire di casa al massimo una volta a settimana per fare la spesa, che a quel punto non potrà che essere consistente. Non sono state affibbiate multe, ma tra i cittadini non tutti hanno condiviso la reprimenda verso i titolari del negozio di alimentari. A partire dal sindaco, Pieranna Zottarelli: «A Roncade non piacciono gli atteggiamenti di prevaricazione e vessazione: attenti sì, inutilmente cattivi no scandisce purtroppo qualcuno che eccede, sia nelle libertà concesse che nel far rispettare le regole, si trova sempre».

LE LIMITAZIONI

Le limitazioni per l'emergenza sanitaria in corso non prevedono alcun obbligo formale su quante volte è possibile andare a fare la spesa. Ci sono solamente delle raccomandazioni, che comunque è sempre meglio seguire. Ma non è tutto. Perché l'eventuale responsabilità in merito è direttamente del cliente. Non dei titolari dei negozi, che di certo non possono mettersi a selezionare i clienti decidendo chi può entrare e chi invece deve rimanere fuori in base alla frequenza con la quale vanno a fare la spesa. Mentre, come riferisce chi era presente, l'ispettrice sanitaria nell'occasione non ha detto una sola parola alla persona che aveva appena comperato i suoi 54 centesimi di pane.

IL COMMENTO

Lo stesso sindaco prende le difese dei negozianti e cliente. «La mia personale opinione spiega Zottarelli è di vicinanza sia per l'acquirente, che potrebbe essere una persona con poche esigenze e ancora meno soldi, che per il negoziante che magari lo conosce e può sapere che in quel caso va bene così». Il primo cittadino sottolinea inoltre che in caso di comportamenti non in linea con le nuove limitazioni, sono direttamente i commercianti di Roncade a parlare con i propri clienti evidenziando la ratio delle misure introdotte per arginare il numero di contagi da coronavirus. «Con molto tatto e sensibilità, i nostri negozianti cercano di far comprendere che è anche proprio nell'interesse della salute dello stesso cliente concentrare le spese e, dunque, le uscite conclude il sindaco non siamo in uno Stato di Polizia. Usiamo la testa e il cuore: distanti, ma vicini».

Mauro Favaro

