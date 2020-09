L'INCONTRO

TREVISO Una struttura esterna e indipendente dedicata al Covid dove trasferire gli ospiti delle case di riposo che risultano positivi al coronavirus, in modo da limitare al massimo il rischio di nuovi focolai all'interno dei centri servizi per anziani. La proposta è stata messa sul piatto dalle stesse case di riposo trevigiane durante la video-conferenza di ieri con i vertici dell'Usl della Marca. E l'azienda sanitaria l'ha subito presa in considerazione. Nel caso di una seconda ondata, si procederà in questo modo. «Se il Covid si manifesterà in modo sempre più forte nei centri servizi, individueremo una struttura esterna che possa ospitare gli anziani positivi conferma Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl ad oggi non c'è la necessità. E speriamo non serva nemmeno in futuro. L'importante è non abbassare la guardia di un solo centimetro. Lancio un appello agli operatori e a tutto il personale della sanità: la mascherina non va mai tolta nel lavoro di assistenza alle persone fragili. Deve essere come una seconda pelle».

LA NOVITÀ

L'altra novità è che d'ora in poi si cercherà di limitare al massimo gli accessi al pronto soccorso non indispensabili da parte degli anziani ospitati nelle case di riposo. In che modo? In caso di bisogno, saranno i medici di guardia medica ad andare direttamente nei centri servizi. Se necessario, si confronteranno con i medici del Suem 118. E sulla base di questo si deciderà se procedere con il trasferimento in ospedale. «Vogliamo evitare che ci siano accessi non appropriati spiega Benazzi con anziani che magari si fermano per tre ore in pronto soccorso, tra i vari esami, e che poi, non rivelandosi necessario un ricovero, fanno ritorno nelle strutture». A proposito di strutture, si continua a monitorare da vicino il focolaio esploso nella casa di riposo Villa Tomasi di Spresiano, dove ci sono 47 positivi, 36 anziani isolati in due nuclei (due sono stati ricoverati in ospedale) e 11 operatori in quarantena domiciliare. Ieri c'è stata la visita del medico coordinatore e dell'infettivologo dell'Usl. «C'è la massima collaborazione con l'azienda sanitaria sottolinea l'avvocato Giuseppe Franceschetto, amministratore della Prealpina Srl siamo ovviamente i primi a voler uscire da questa situazione». Parole in linea con quelle del direttore generale dell'Usl: «Il focolaio è gestito bene: si va avanti così».

IL QUADRO

In generale in provincia ieri si sono contati 39 nuovi contagi. Il totale sale così a 860 trevigiani attualmente positivi. Tra i nuovi casi, sono risultate colpite 16 persone rientrate da una periodo di vacanza all'esterno, in particolare dalla Croazia e dalla Sardegna. Al conto si aggiungono poi gli 11 lavoratori dell'Aia risultati positivi al test rapido. L'altra casa di riposo osservata speciale è la Civitas Vitae di Vedelago, dove si contano ancora una decina di anziani positivi. Adesso il personale di tutte le case di riposo verrà specificatamente formato dall'Usl per effettuare in modo autonomo i test con il tampone rapido per il coronavirus. L'obiettivo è intervenire sempre più tempestivamente. L'equipe di Roberto Rigoli, direttore del centro di microbiologia di Treviso, insegnerà a almeno un infermiere per struttura a fare gli esami veloci, quelli validati dallo Spallanzani.

LE ELEZIONI

Non da ultimo, si guarda anche alle elezioni del 20 e 21 settembre. Come voteranno le persone Covid positive in isolamento (che oggi sono quasi 1.300, compresi i casi sospetti)? Verranno allestiti due seggi speciali: uno al San Camillo di Treviso e uno nell'ospedale di Vittorio Veneto. Nell'incontro di ieri con il prefetto e la conferenza dei sindaci, Benazzi ha proposto di inviare a domicilio gli infermieri dell'Usl, già in grado di relazionarsi con casi positivi, per raccogliere il voto. E l'idea è stata bene accolta sia dal prefetto che dai primi cittadini. «Chi vorrà votare dovrà farlo presente al Comune e richiedere il certificato al servizio igiene e sanità pubblica dell'Usl tira le fila il direttore generale a partire dal 7 settembre inizieremo a verificare il numero delle persone in isolamento che intendono partecipare alle elezioni».

