TREVISO Nuovo focolaio nelle case di riposo. Il coronavirus è entrato nel centro servizi delle suore francescane di borgo Cavour a Treviso. Fino a questo momento è emerso il contagio di 12 anziane. Mentre non sono state rilevate positività tra il personale. La struttura ha subito avviato i protocolli di sicurezza, in collaborazione con l'Usl della Marca. «Tutte le ospiti positive sono in un nucleo isolato», fanno sapere dall'azienda sanitaria. Non solo. Il centro servizi ha proprio deciso di isolare le signore direttamente all'interno delle loro camere. «Quanto si è verificato ha scosso e sorpreso profondamente la casa di riposo, che si è prontamente attivata al fine di comprendere quanto sia realmente accaduto spiega la direzione in una lettera inviata ai familiari delle ospiti è stata prontamente informata l'Usl e, in accordo con il medico coordinatore e il medico di medicina generale, è stato disposto l'isolamento di tutte le signore nelle proprie camere, al fine di evitare il contagio anche delle ospiti risultate negative al tampone antigenico. Si assicura che a tutte le anziane viene garantita l'assistenza medico-sanitaria di cui necessitano, nonché l'assistenza psicologica».

In questo periodo anche i pasti vengono serviti direttamente nelle camere. Ed è sempre attivo il servizio delle video-chiamate per contattare i familiari. «La casa di riposo sta cercando di fare il possibile per permettere a ogni singola ospite di sentirsi curata e protetta sottolineano dalla direzione ben consapevoli del disagio derivante dai protocolli adottati, si è stati costretti ad agire in tal modo per tutelare la salute delle anziane signore. Stiamo mettendo in campo tutte le energie e le forze necessarie al fine di gestire al meglio questa epidemia che ha colpito tutti noi». Nei prossimi giorni verrà eseguito un nuovo screening sugli ospiti e sul personale. La speranza è che la scia di contagi non si allarghi ulteriormente. Nel dubbio, per ora tutti restano isolati. Il timore nasce da una considerazione empirica.

Nell'ultima settimana il numero delle case di riposo trevigiane costrette a misurarsi con casi di Covid si è ridimensionato, passando da 33 a 21, su un totale di 54. Di contro, però, il numero complessivo degli anziani contagiati è rimasto di fatto invariato: sono sempre poco più di 300. Questo perché alcuni dei focolai già individuati si sono appunto allargati. «Spesso le persone anziane, già debilitate, colpite da più patologie, hanno bisogno di due o tre settimane per negativizzarsi spiega Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl e nell'ultima settimana in qualche casa di riposo abbiamo registrato un lieve aumento dei contagi». A tutto ciò si aggiungono 138 operatori costretti in isolamento domiciliare perché positivi o contatti di positivi. Un problema difficile da superare in strutture già alle prese con una cronica carenza di personale. Il più grande focolaio in corso resta quello esploso all'interno di Casa Mozzetti a Vazzola. Qui sono state contagiate 84 persone: 68 anziani su 96 e 16 operatori. Proprio da questa struttura si è levato un grido d'allarme riguardante il personale. «Se qualcuno è disponibile, si faccia avanti ha detto il neo-presidente Andrea Da Vido la situazione è sotto controllo, anche grazie alla collaborazione con l'Usl, ma il personale rischia di non essere sufficiente». Anche il centro servizi Tomitano Boccassin di Motta sta facendo fronte a un focolaio. Qui ci sono 47 persone contagiate: 36 anziani e 11 operatori. Nella sede di Villorba di Casa Marani, di seguito, il Covid ha colpito 16 persone: 14 anziani e 2 operatori. Infine, nella Villa Belvedere di Crocetta, stando all'ultimo report, restano ancora 23 anziani isolati nel reparto Covid allestito all'interno della struttura. Più 4 ricoverati in ospedale.

