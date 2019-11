Anziana in carrozzina urla: in fuga i malviventi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL COLPOODERZO I ladri hanno tentato di entrare in un'abitazione a Colfrancui nel tardo pomeriggio di venerdì sera. In casa c'era un'anziana in sedia a rotelle che, spaventata, ha immediatamente telefonato al figlio. I ladri però non hanno desistito, arrivando a togliere completamente gli scuri. Per fortuna il serramento, provvisto di 5 ancoraggi, ha resistito. La signora era terrorizzata e ha inziato a urlare. E i ladri alla fine hanno capito che era meglio andarsene e hanno abbandonato la partita. Il tentativo di furto è avvenuto intorno...