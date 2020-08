Anziana depressa e positiva al Covid gira per il paese. L'Usl precisa: «La positività è stata riscontrata in una struttura privata del veneziano presso la quale la signora doveva essere ricoverata. La struttura ha rinviato la signora a domicilio, comunicando la positività al SISP dell'Ulss 2 che ha provveduto a disporre i necessari controlli e l'isolamento dei familiari che erano venuti a contatto con lei, come previsto dalle disposizioni vigenti.

Per quanto riguarda la presa in carico della signora l'Usl immediatamente intervenuta. Sono stati inviati a domicilio, il giorno stesso, i medici dell'Usca che hanno attivato il Suem e il reparto di malattie infettive dell'Ospedale Ca' Foncello presso cui la signora è stata ricoverata per garantire massima assistenza e protezione. Tutti gli interventi sono stati concordati con i familiari della signora.

L'Azienda Ulss 2 fa presente che nelle fasi precedenti dell'emergenza i servizi sociosanitari e i servizi sociali dei comuni hanno collaborato efficacemente in molte situazioni per affrontare condizioni di criticità per l'assistenza a persone e famiglie in difficoltà e che si stanno ridefinendo i protocolli operativi in vista della fase autunnale».

