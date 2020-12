IL NODO

TREVISO Vaccinazioni cancellate per recuperare personale da inserire nei reparti e nei servizi Covid. È un'altra faccia dell'emergenza. L'Usl della Marca sta annullando gli appuntamenti già fissati per gennaio. Resta garantito il primo ciclo vaccinale per i bambini più piccoli, sotto i due anni. Così come la copertura antinfluenzale per le persone a rischio per età o per patologie. Tutto il resto, invece, slitta verso febbraio. Quest'anno non ci sono abbastanza vaccini contro l'influenza per rispondere a tutte le richieste. Stavolta, però, il problema non è legato solo alla disponibilità delle dosi. Gli appuntamenti vengono cancellati proprio per liberare personale, anche nei distretti, in modo da poterlo impiegare nei servizi Covid degli ospedali più in difficoltà a causa dell'assenza forzata di 126 operatori della sanità, tra i quali 16 medici, più infermieri e oss, costretti in quarantena a casa perché contagiati o contatti stretti di persone positive.

LA COMUNICAZIONE

L'Sms ricevuto da chi aveva già effettuato la prenotazione è chiaro: «Il servizio Vaccinazioni informa che a seguito dell'emergenza Covid-19 l'appuntamento per la sua vaccinazione è annullato si legge riceverà appena possibile un nuovo appuntamento». Se ne riparlerà a febbraio, con la speranza che nel frattempo l'epidemia molli almeno un po' la presa. «Gli Sms riguardano l'annullamento delle vaccinazioni per gennaio, eccetto il primo ciclo vaccinale per i bambini e la vaccinazione delle categorie a rischio spiegano dall'azienda sanitaria la scelta è legata al fatto che è necessario convogliare il personale sulle attività legate alla pandemia. A gennaio verrà rifatto il punto della situazione, sperando di poter ripartire».

LE PRECAUZIONI

Teoricamente gli operatori che hanno avuto contatti con casi positivi potrebbero anche rientrare subito in servizio nei reparti, indossando tutti i dispositivi di protezione previsti. L'Usl, però, ha deciso di non imboccare questa strada: «Da noi il personale che ha avuto contatti con casi positivi rimane in isolamento precauzionale a casa». Questo fino a quando non c'è la certezza che non è stato contagiato dal coronavirus. Così, però, è necessario andare a limitare altri servizi per riuscire a coprire tutti i buchi. Come il servizio Vaccinazioni, appunto. Il problema è che l'influenza stagionale spaventa gli ospedali, già chiamati a un super-lavoro a fronte dell'attuale ricovero di 541 pazienti Covid positivi, tra i quali 42 in Terapia intensiva. La sospensione delle vaccinazioni rischia di alimentare una sorta di circolo vizioso. Fino a questo momento l'influenza non si è ancora vista nella Marca. Le norme anti-Covid, a partire dall'uso delle mascherine, sembrano averne limitato la diffusione. Ma non è uno scampato pericolo.

L'ALLERTA

Si prevede che i virus influenzali inizino a fare capolino proprio da gennaio. E questo potrebbe portare a un ulteriore aumento dei ricoveri in ospedale per complicanze. Per non parlare della possibile somma con la stessa infezione da coronavirus. «L'influenza avrà un impatto sul numero dei ricoveri avverte Carlo Agostini, direttore della Prima medicina del Ca' Foncello, docente dell'Università di Padova e riferimento per l'intero corso di laurea in Medicina e chirurgia della sede di Treviso ci auguriamo che non sia così forte, dato che quest'anno sono state vaccinate moltissime persone. Prima si vaccinava contro l'influenza solo il 30% della popolazione. Adesso la copertura è molto più elevata. Speriamo di conseguenza di non registrare troppi ricoveri per complicanze legate all'influenza stagionale, in modo da poter continuare a gestire al meglio l'emergenza coronavirus». Negli ultimi due mesi nel trevigiano sono state vaccinate 200mila persone contro l'influenza. Per la prima maxi-campagna in epoca Covid, l'Usl ha acquistato 210mila dosi. Il 50% in più rispetto all'anno scorso. C'è stata una richiesta mai vista prima. Tanto che le farmacie hanno rinunciato alle loro dosi per lasciarle ai servizi dell'azienda sanitaria. Un paio di settimane fa l'Usl ha consegnato ai medici di famiglia le ultime 11mila dosi. Di pari passo, gli appuntamenti per i servizi vaccinali sono stati sospesi in attesa dell'arrivo della nuova tranche di vaccini. Fermo restando che rimane sempre garantita la copertura per le categorie a rischio, ora alla carenza dell'antinfluenzale si è aggiunta la necessità di recuperare urgentemente personale per l'emergenza Covid.

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA