IL VACCINO

TREVISO I sindaci sono stati i primi a dare il buon esempio. Ieri si sono ritrovati nell'ospedale di Treviso, assieme ai vertici dell'Usl, per vaccinarsi contro l'influenza stagionale. È stato il via ufficiale alla nuova maxi campagna. L'azienda sanitaria ha acquistato 210mila dosi di vaccino. Il 50% in più rispetto all'anno scorso. L'obiettivo è vaccinare quante più persone possibile, a cominciare da chi rientra nelle categorie a rischio, per ridurre il numero di influenze, che danno sintomi sovrapponibili a quelli dell'infezione da Covid-19. «Il vaccino facilita la diagnosi differenziale tra l'influenza e il coronavirus spiega Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl grazie a questo, nel momento in cui un cittadino manifesta febbre, mal di gola e raffreddore, ci si può concentrare sul sospetto di infezione da Covid-19. E così si possono evitare anche gli intasamenti ai pronto soccorso».

IL PIANO

Da qui alla fine del mese i medici di famiglia vaccineranno gli over 65 e le persone con patologie a rischio con meno di 60 anni. I dottori convocheranno progressivamente gli assistiti nei propri studi o in strutture esterne. I Comuni, le parrocchie e le associazioni hanno messo a disposizione 65 sedi. «Ringraziamo i sindaci e i medici di famiglia per la disponibilità dice Benazzi si sta muovendo una macchina grandissima». La richiesta di vaccini contro l'influenza è enorme. La conferma è arrivata da alcuni paesi partiti in anticipo rispetto al via ufficiale. A Casale, ad esempio, sabato sono già state vaccinate 980 persone. «Ringrazio l'azienda sanitaria e tutti i colleghi sottolinea Paola Roma, presidente della conferenza dei sindaci abbiamo formato una squadra che pochi territori possono vantare». «Accanto a noi aggiunge Lisa Tommasella, presidente del comitato dei sindaci del distretto di Pieve di Soligo c'è una squadra che è riuscita a far diventare il Veneto una delle regioni più importanti dal punto di vista della gestione dell'epidemia da Covid-19». Ieri c'era anche Mariarosa Barazza, presidente dell'associazione dei Comuni della Marca trevigiana: «Era la prima volta che mi vaccinavo contro l'influenza spiega ho ritenuto di farlo per testimoniare un dovere civico: in vista di una possibile recrudescenza dei ricoveri per Covid-19, le strutture sanitarie quest'anno devono essere il più possibile alleggerite da eccessiva pressione». «Il mio appello è, oltre a indossare la mascherina, a scaricare la app Immuni per il contact tracing aggiunge è un aiuto che ci offre la tecnologia per contrastare questo virus».

GIOCO DI SQUADRA

A tirare le fila ci ha pensato Mario Conte, sindaco di Treviso e presidente dell'Anci Veneto: «Cosa sarebbe stata questa emergenza se non ci fossero stati anche i sindaci a gestirla? mette in chiaro con l'Usl e la Regione, abbiamo creato un modello Veneto dove non ci sono divisioni politiche ma grande collaborazione, spirito di sacrificio e disponibilità 24 ore al giorno. Sono stati mesi complicatissimi. Assieme, però, abbiamo dato il meglio per facilitare il servizio ai cittadini. Dobbiamo far capire al resto d'Italia che, se si vuole, si possono creare modelli virtuosi, esattamente come abbiamo fatto noi». La campagna antinfluenzale non terminerà con la fine di ottobre. A novembre toccherà alle persone tra i 60 e i 64 anni: saranno convocate in 8 sedi distribuite nel territorio provinciale nei giorni di sabato 7, 14 e 21 novembre. Precisamente al Sant'Artemio a Treviso; Palapace a Cornuda; Casa Riese a Riese; Palacicogna a Ponzano; palazzetto De Vidi a San Biagio; ex Foro Boario a Oderzo; ex biblioteca a Susegana; palestra Pontavai a Vittorio Veneto. I bambini tra i 6 mesi e i 6 anni o con più di 6 anni affetti da gravi patologie, infine, saranno convocati dai loro stessi pediatri.

M.Fav

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA