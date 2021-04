Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INTERVISTATREVISO «Stiamo affrontando un'emergenza neuro-psichiatrica. Per la Pediatria è più pesante del coronavirus. La conferma arriva dal fatto che in questo periodo abbiamo registrato più ricoveri per problemi neuro-psichiatrici che non per Covid». Stefano Martelossi, direttore dell'unità di Pediatria dell'ospedale di Treviso, va dritto al punto. La solitudine legata all'epidemia si fa sentire soprattutto a livello mentale tra i...