I NUMERI

TREVISO Il coronavirus non smette di far paura. Nelle ultime due settimane il Suem 118 di Treviso ha ricevuto 345 chiamate da parte di persone con difficoltà respiratorie. Praticamente 25 al giorno. E a queste vanno aggiunte le telefonate al servizio igiene e sanità pubblica: oltre 400 al giorno. Nella maggior parte dei casi il Covid-19 non c'entra. Basti pensare che attualmente sono 1.577 i trevigiani che stanno affrontando un'infezione da coronavirus. I numeri, però, segnalano la preoccupazione dei cittadini, ancora altissima. Dal primo al 14 aprile si sono rivolte al Suem 8 persone con meno di 29 anni, 13 con età compresa tra i 29 e i 39 anni, 24 quarantenni, 39 cinquantenni, 36 sessantenni, 68 settantenni, 117 ottantenni e 40 persone con più di novant'anni. «In questo periodo le persone cercano rassicurazioni e segnalano ogni sintomo spiega Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca inevitabilmente gioca un ruolo importante il timore legato all'infezione da coronavirus. Le chiamate aumentano soprattutto nelle ore notturne. In alcuni casi interviene prima l'automedica dotata delle misure di protezione per il Covid-19. Ma la situazione sta progressivamente migliorando. Lo conferma anche il calo dei ricoveri. Noi, comunque, siamo qui per dare risposte a tutti i cittadini che si rivolgono alle nostre strutture». Le ambulanze che trasferiscono al Ca' Foncello pazienti che potrebbero essere stati contagiati ora si fermano sotto il tendone allestito davanti al reparto di malattie infettive. Qui viene eseguito il triage, con annessa anamnesi e tampone di controllo. Se necessario si fanno subito i raggi ai polmoni. In questo modo si mantengono separati i percorsi tra i casi sospetti di infezione da Covid-19 e le persone che accedono al pronto soccorso per altri motivi. L'imperativo categorico è sempre quello di tenere il virus fuori dai settori generalisti dell'ospedale. (m.fav.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA