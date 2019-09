Annullati eventi in tutta la provincia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La pioggia manda all'aria una lunga serie di appuntamenti programmati in città in questo fine settimana. Si è cominciato ieri pomeriggio con l'annullamento del flash mob organizzato a corollario della mostra Nba Overtime: 200 ragazzi avrebbero dovuto sfilare, palleggiando, da piazza dei Signori a piazza Borsa e ritorno. Tutto cancellato. Così come è stata rinviata la giornata dello sport 2019, rimandata a sabato 14 e domenica 15 con gli stessi orari e programmi. Di conseguenza annullati anche tutti i divieti e le limitazioni del traffico...