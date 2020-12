IL RACCONTO

TREVISO «Forse qualcuno non lo sa ma prima del Covid i parenti, ogni volta che era possibile, salivano con noi in ambulanza. Da marzo diciamo ai familiari che non possono venire con noi. Chiediamo di darci un numero di telefono, al quale il pronto soccorso farà riferimento per dare notizie. Poi la porta di casa si apre, la barella esce e paziente e familiari si salutano. Ecco che in questo preciso istante, il più delle volte, mi domando, chissà se si rivedranno». A parlare è uno degli angeli del servizio Suem118 di Treviso, in prima linea davanti all'epidemia da coronavirus. La dottoressa ha affidato la sua amara riflessione a Facebook. E il messaggio è stato subito condiviso da altre 350 persone, rimbalzando un po' ovunque. «È proprio vero che in questo lavoro non si finisce mai di imparare. Mai avrei immaginato una cosa del genere - continua il medico - quando va male non si vedono davvero mai più, nemmeno per l'ultimo saluto».

LO SFOGO

Di seguito si rivolge direttamente ai negazionisti, a chi crede che il Covid sia un'invenzione o a chi comunque pensa che tale emergenza sia esagerata. «Chissà se riuscite per un attimo a immaginare che questa cosa possa capitare proprio a voi - è quanto messo nero su bianco dalla dottoressa - forse siete tra quelli che pensano che i vari telegiornali esagerino con le notizie e che sia tutta una montatura. Scrivo sperando che possiate riflettere su quello che vedo io, fidandovi, e di conseguenza facendo scelte sagge». I sacrifici che vengono richiesti per ridurre i contagi non sono di poco conto. A cominciare da un Natale che inevitabilmente non avrà la stessa atmosfera di quelli passati. Sull'altro piatto della bilancia, però, c'è la possibilità di piegare finalmente la curva dell'epidemia, facendo quei passi fondamentali verso l'inversione di tendenza e, in prospettiva, verso la fine della seconda ondata del coronavirus, che alla lunga si sta rivelando pesante quanto e forse anche più della prima. «Non saranno questo Natale o questo Capodanno a fare la differenza nella vostra vita - sottolinea infine il medico del Suem118 - pensate invece che una piccola vostra rinuncia può fare moltissimo: meno contagi, meno necessità di occupare posti letto, meno morti». Parole forti ma chiare. Oggi più che mai indispensabili. Il servizio dell'emergenza-urgenza sta facendo la propria parte. La centrale operativa di Treviso, diretta da Marialuisa Ferramosca, registrava in media 320 richieste di intervento al giorno. L'epidemia ha fatto salire anche questo numero. Ora si è già arrivati a 360 chiamate al giorno. Per un aumento di oltre il 10%. Alcune telefonate sono dettate dalla paura. Ma non esiste solo la psicosi. In alcuni casi i problemi sono proprio legati all'infezione da Covid-19. E a quel punto non c'è tempo da perdere.

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

