IL BILANCIO

TREVISO Altre tre persone sono morte dopo essere risultate positive al nuovo coronavirus. Due le vittime al Ca' Foncello e una, la prima da quando è iniziata la pandemia, nell'ospedale di Oderzo. Negli ultimi giorni sono mancati Remigio Piovesan, 81enne residente a Santandrà di Povegliano, Marina Battaglia, 87enne di Fontane di Villorba, e una signora di 78 anni dell'hinterland trevigiano. E ieri sera si è aggiunto un uomo di più di 80 anni residente a Roncadelle di Ormelle. Quest'ultimo è il primo paziente risultato positivo al Covid-19 a perdere la vita nell'ospedale di Oderzo. Solamente 24 ore prima aveva perso la vita anche Flavio Baratto, ex segretario leghista, venuto a mancare a 79 anni nell'ospedale di Montebelluna. Remigio Piovesan era invece nel gruppo dei 32 anziani risultati positivi al coronavirus, non in grado di affrontare l'isolamento domiciliare, che giovedì della settimana scorsa sono stati trasferiti nella casa di riposo di Vedelago dopo essere rimasti blindati per quasi tre settimane nel reparto di geriatria del Ca' Foncello, teatro del maxi-focolaio esploso il 25 febbraio in seguito alla morte di Luciana Mangiò, primo caso di Covid-19 nella Marca. Piovesan, padre di Lorella, ex consigliere comunale a Povegliano, aveva già diversi problemi di salute. Così come l'uomo ultraottantenne mancato ieri a Oderzo, che era stato colpito da un tumore ormai in fase avanzata. Le altre due signore di 87 e 78 anni, invece, si erano rivolte al pronto soccorso proprio a causa dei sintomi respiratori dovuti al nuovo virus. Erano anziane, ma fino a prima del contagio a quanto pare non avevano avuto bisogno di essere ricoverate in ospedale.

IL DATO

Il totale dei decessi in provincia di Treviso legati al coronavirus sale così a 36 (29 al Ca' Foncello, 1 a Oderzo, 1 a Conegliano, 1 a Vittorio Veneto, 1 Castelfranco e 2 a Montebelluna). Compreso Giancarlo Zampieri, 79enne originario di Castelfranco, venuto a mancare nell'ospedale di Bassano del Grappa. Poco meno della metà dei 76 registrati nell'intero Veneto. Continua a crescere anche il numero delle persone che risultano positive al tampone. Soltanto nella giornata di ieri se ne sono aggiunte altre 41 portando complessivamente a 466 il numero di trevigiani contagiati. Molti tra le stesse persone che lavorano negli ospedali: medici, infermieri e operatori sociosanitari.

LA DIFFUSIONE

L'ultimo reparto a essere stato toccato dal virus è quello della medicina fisica e riabilitativa del Ca' Foncello. Qui è stata riscontrata la presenza di due pazienti positivi. Tutto il personale è stato sottoposto a tampone. E alla fine una decina di persone dell'equipe sono risultate positive al Covid-19. Alcuni hanno febbre alta e adesso sono in isolamento domiciliare. Per fortuna non è stato necessario il ricovero. Nei giorni scorsi è scattato l'allarme anche nella zona dell'unità di dermatologia. Gli infermieri hanno visto un signore che si aggirava nella camera calda, lo spazio dove si fermano le ambulanze, dello stabile esterno che sorge davanti all'ingresso principale del Ca' Foncello. Quando gli hanno chiesto cosa cercasse, lui ha risposto che la moglie era risultata positiva al nuovo coronavirus. Così è stato messo in isolamento. E dopo pochi istanti la zona della camera calda è stata completamente sanificata.

I RISULTATI

Ieri, infine, è arrivata la notizia che tutti si auguravano. Sono stati conclusi i test eseguiti su tutto il personale dell'unità di ginecologia e ostetricia dopo il contagio del primario, Enrico Busato, della caposala e di un'operatrice sociosanitaria, ora in isolamento domiciliare. Nessun altro è risultato positivo al tampone. Le future mamme possono quindi tirare un sospiro di sollievo: il virus, al contrario di quello che si poteva pensare inizialmente, non si è diffuso all'interno del reparto. E ora l'unità continua a funzionare normalmente, pur con tutte le precauzioni del caso, sotto la guida provvisoria di Giovanni Vito, primario facente funzioni.

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA