Anche palazzo Moretti nell'orbita università

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL BANDOTREVISO Non solo l'ex distretto della moda Iuav: anche Palazzo Moretti potrebbe diventare nuova sede universitaria in città. E qui troveranno luogo laboratori e percorsi per l'inclusione e la disabilità. Soprattutto minorile. Entro la fine della settimana scadrà la manifestazione d'interesse da parte degli enti che prenderanno parte al bando ministeriale sull'inclusione coordinato dal Comune d Treviso. Non si parla più di 500mila euro ma della cifra ben più consistente di 1 milione e 600 mila euro. Soldi che saranno destinati...