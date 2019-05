Anche i camici bianchi in corteo per il San Giacomo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA MANIFESTAZIONECASTELFRANCO Anche medici e infermieri scenderanno in piazza per salvare il loro ospedale minacciato dall'arrivo dello Iov. «Dobbiamo disinnamorarci di questo lavoro perché l'amministrazione faccia qualcosa?», chiedono i medici palesando per la prima volta la situazione del San Giacomo vissuta dall'interno. Nella mattinata di ieri, un centinaio di loro hanno preso parte all'incontro dei sindacati. «Ci è giunta voce che il primo luglio alcuni reparti passeranno sotto lo Iov», afferma preoccupato un medico. I TIMORI«C'è...