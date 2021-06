Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PRECEDENTEPAESE Quello scattato ieri nei confronti di Roberto Braidic non è il primo sequestro disposto dalla Procura in applicazione del Codice antimafia nei confronti di soggetti ritenuti socialmente pericolosi e che pur non avendo nulla a che fare con la criminalità organizzata hanno accumulato enormi patrimoni in modo sospetto. Nel 2016 anche la famiglia Hudorovich si vide sequestrare una villa da 170mila euro a Paese e un terreno a...