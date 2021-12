Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(mz) Sei autoveicoli appositamente attrezzati per il trasporto di persone in carrozzina o con disabilità motoria. L'Anap, l'associazione nazionale anziani e pensionati di Confartigianato Marca Trevigiana, le ha donate ad altrettante associazioni di volontariato e strutture sociali attive nel territorio, una per ogni mandamento dell'organizzazione imprenditoriale: casa di riposo Aita di Pieve di Soligo, Odv Accademia della solidarietà -...