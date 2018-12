Anabolizzanti nell'auto della promessa del karate

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IN TRAPPOLAPAESE Fu il nervosismo, il 22 novembre 2014, a tradire Alessandro Dalla Zanna Vettori, 26 anni, di Paese. Un passato da promessa del karate, si era poi avvicinato al mondo del culturismo. Di lavoro faceva il buttafuori in alcune discoteche. I carabinieri di Carmignano sul Brenta, quella sera, lo fermarono per puro caso. E se non lo avessero visto così nervoso probabilmente non avrebbero proceduto alla perquisizione della sua auto. E da una borsa termica spuntò una piccola farmacia, con anabolizzanti e sostanze coprenti (i farmaci...