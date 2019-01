Ambulanti abusivi e accattoni: stretta della polizia locale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I CONTROLLITREVISO Commercianti abusivi in Pescheria. La segnalazione arriva direttamente dal consigliere comunale di Treviso Civica Franco Rosi che, nel corso dell'ultimo consiglio comunale, ha messo in guardia il sindaco e la giunta circa il ritorno in città, nel corso dell'ultimo fine settimana, dei borsoni carichi di borsette e portafogli rigorosamente taroccati esposti a terra, o sulle panchine, del centro storico. L'allerta è stato subito recepito dagli agenti della polizia locale che hanno immediatamente effettuato dei controlli...