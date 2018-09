CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AMBIENTETREVISO Le linee guida della Regione sono arrivate venerdì mattina via Pec. In poche pagine sono fissati i paletti per la prossima ordinanza antismog che dovrà entrare in vigore entro il primo di ottobre. A Ca' Sugana ci stanno lavorando sopra ben consapevoli di una cosa: rispetto allo scorso anno le misure dovranno essere più restrittive. Quanto accennato mercoledì nel corso dell'ultima giunta è stato puntualmente confermato: l'emergenza inquinamento che ogni anno flagella il Veneto da ambientale è diventata sanitaria, quindi...