Ambientalisti insieme per il verde «Educhiamo la gente a cambiare»

TREVISO Le associazioni ambientaliste di Treviso si uniscono in un grande collettivo chiamato Gra. Oggi dalle 16 alle 21, nella sede del Progetto Giovani dell'ex Pattinodromo, avverrà la presentazione ufficiale del Gra (Grande raccordo ambientale), ossia un insieme di diverse organizzazioni che operano a favore dell'ecosistema e di singoli cittadini dell'area trevigiana, uniti in questo progetto ambientale per trovare soluzioni concrete a favore del verde. Il primo obiettivo del Gra è quello di modificare e migliorare le aree verdi del centro, attraverso la proposta Verde Urbano, che verrà esposta ai partecipanti durante l'evento. A fare da sfondo saranno le illustrazioni green realizzate in collaborazione con FAB4 e Treviso Comic Book Festival. Tra i membri di Gra ci sono molti collettivi storici locali, come ad esempio Greenpeace, Slow Food, Legambiente e Wwf. Ma emergono anche tanti nomi nuovi come AmbiMente, Extintion Ribellion ,Fridays For Future e anche tanti singol abitanti di Treviso e dintorni, specialmente giovani. «Abbiamo deciso di creare Gra per percorrere questa strada insieme, unendo i diversi punti di vista delle associazioni che concorrono tutte a un unico obiettivo: il miglioramento delle condizioni ambientali. La metafora circolare del Grande Raccordo, che abbiamo scelto per definirci, esprime la nostra volontà di riconoscere la complessità delle connessioni che compongono il tema Ambiente, rispettandole in quanto ugualmente significative e valorizzandole all'interno di un percorso condiviso. Ci occupiamo di tutela della biodiversità, paesaggio, inquinamento, alimentazione e promozione di uno stile di vita sostenibile - dichiara Fabio Tullio, membro di Legambiente ed esponente del Grande Raccordo - Vogliamo proporre delle soluzioni concrete offrendo alla gente gli strumenti per riuscire ad analizzare la situazione attuale e portare dei cambiamenti concreti. Ci presenteremo spiegando qual è il nostro manifesto e quali sono le idee che vorremo portare a compimento nell'area di Treviso».

