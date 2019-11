Altri raid sul Montello tornano paura e ronde

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ALLARMEGIAVERA «Circondiamo la zona». Il messaggio, circolato l'altra sera in uno dei gruppi whatsapp nati di fronte all'ondata di furti che da settimane attanaglia il Montello, ha avuto un sapore che sta a metà fra quello di un grido disperato e quello di un segnale di battaglia. E le ronde spontanee, più che mai attive, non dormono. Anzi, le file si ingrossano di giorno in giorno ed è certo che a muoversi siano, pressoché quotidianamente, decine di persone. Tra le segnalazioni anche immagini riprese dalle telecamere di...