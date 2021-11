Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ZERO BRANCOUn morto carbonizzato, Andrea Capano, 35 anni, un ragazzo di 24 in condizioni disperate e tre giovanissimi feriti: è il drammatico bilancio di un'altra notte di sangue sulle strade della Marca. Tre incidenti, tutte fuoriuscite autonome, in due ore e mezza, proprio nel giorno in cui si celebrava la Giornata mondiale in memoria delle vittime della strada. Alla vita spezzata del noto barista di Casale sul Sile si aggiunge quella...