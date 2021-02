(mf) Altri dieci decessi. Non si ferma la scia di lutti legati dall'epidemia da coronavirus. Ieri nella Marca sono mancate altre 10 persone contagiate dal Covid. Con questi ultimi, sale a 1.477 il numero dei morti registrati nel trevigiano a quasi un anno dall'esplosione dell'emergenza sanitaria. Non si vede ancora la fine. E' vero che il coronavirus sta rallentando la propria corsa, ma a quanto pare ancora non basta. E c'è anche il rischio che nella seconda parte di febbraio possa prendere forma una terza ondata. Ieri sono sono emersi 144 nuovi contagi. Un numero che ha fatto salire a quota 62.520 il conto complessivo dei trevigiani colpiti dal Covid dalla fine del febbraio dell'anno scorso ad oggi. Di contro, le persone che in queste ore stanno combattendo sono sempre di meno. Il crollo visto nelle ultime settimane, però, ormai si è attenuato. Oggi sono esattamente 2.113 i trevigiani ancora positivi (meno 26 nelle ultime 24 ore). La buona notizia è che gli ospedali si stanno progressivamente liberando. «Si sta gradualmente tornando a respirare» fanno sapere anche da Montebelluna, una delle strutture in prima linea nell'emergenza Covid. Al momento nella Marca si conta il ricovero di 170 pazienti positivi al coronavirus. Nel dettaglio, 147 sono nei reparti ordinari (13 in meno in un giorno) e 23 nelle Terapie intensive. Un numero, quest'ultimo, che fortunatamente si conferma in diminuzione. © RIPRODUZIONE RISERVATA

