L'EPIDEMIA

TREVISO La scalata verso il picco della pandemia da Coronavirus sembra essere iniziata. La situazione al momento appare sotto controllo, ma ieri è stato registrato un nuovo significativo aumento dei contagi, arrivati a un totale di 338 persone positive al Covid19, mentre la triste conta dei decessi ha fatto segnare altre 5 morti, quattro all'ospedale Ca' Foncello e uno, il primo, all'ospedale di Conegliano. E proprio nella città del Cima stanno cominciando a riempirsi i letti della terapia intensiva. Dieci a Conegliano i pazienti ricoverati in area critica, due in più nel corso delle ultime 12 ore, uno in più rispetto all'ospedale di Treviso, dove l'azienda sanitaria ha disposto misure straordinarie per aumentare il numero dei posti.

POSTI IN CHIRURGIA

Ieri pomeriggio il direttore di Dipartimento dell'Usl 2 Stefano Formentini ha disposto l'allestimento di ulteriori posti letto di terapia intensiva all'interno del blocco operatorio della terza chirurgia, sospendendo così tutte le attività chirurgiche programmate per lunedì 16 marzo. Si tratta del blocco operatorio che comprende anche l'oculistica, l'otorinolaringoiatria e il maxillo facciale. Si tratta di un provvedimento preannunciato per ampliare il numero di posti letto in un'unità già dotata di respiratori, indispensabili per i trattamenti dei pazienti gravi affetti da Covid19. In caso di interventi urgenti, l'indirizzo è quello di utilizzare le sale operatorie della quarta chirurgia. Mentre l'attività chirurgica d'urgenza della neurochirurgia, cardiochirurgia, dell'ostetricia, della chirurgia vascolare e pediatrica potranno essere svolte nelle rispettive sale operatorie. L'Usl insomma si sta preparando a un'ondata di casi, o almeno alla possibilità che i posti di terapia intensiva disponibili possano non essere sufficienti nella fase critica dell'epidemia, il cui picco è atteso nei prossimi giorni.

L'ANDAMENTO

I numeri intanto hanno fatto segnare un aumento dei contagi di 28 unità in 24 ore. Ieri mattina i pazienti positivi nella Marca erano 327, mentre ieri sera erano già saliti a 388. A Treviso i pazienti in area non critica sono passati in 12 ore da 62 a 78, mentre sale vertiginosamente il numero dei decessi, arrivati a quota 29, record in regione dove sono decedute in totale 51 persone. Di questi 25 a Treviso, legati per lo più al cluster di geriatria, 1 a Castelfranco, 1 a Vittorio Veneto e 1 a Conegliano, mentre un castellano, da aggiungere alla tragica lista, Giancarlo Zampieri, di 79 anni, si è spento all'ospedale di Bassano del Grappa. Gli ultimi decessi hanno riguardato un 76enne di Vittorio Veneto all'ospedale di Treviso e un paziente ultrasettantenne, ricoverato per gravi patologie a Conegliano e poi deceduto in terapia intensiva. Alla lista si è aggiunto anche il nome di Gino Pillon, 74 anni, di Preganziol, volto storico della Lega trevigiana: ai problemi di cuore di cui soffriva si è aggiunto il contagio del virus cinese. Prima di lui si erano spenti anche Bruno Falcin, 83enne di Casale, Clemenza Salgarella, 87enne di Roncade, Guido Durante, 78enne di Villorba, Luciano Crassevich, 81enne di San Biagio di Callalta, Santa Trabucco, 97enne di Treviso e Giandomenico Spolaor, di origini veneziane, deceduto dopo esser stato ospitato in casa di cura a Casale.

NEI REPARTI

Il nuovo coronavirus è entrato anche nella Riabilitazione del Ca' Foncello. L'unità di Medicina fisica non era ancora stata toccata. Alcuni pazienti, però, sono risultati positivi al Covid-19. Come previsto in questi casi, l'Usl ha sottoposto a tampone tutto il personale entrato in stretto contatto con i pazienti in questione. E alcuni operatori sono risultati contagiati. Per loro è scattato l'isolamento domiciliare per 14 giorni. Alcuni hanno dei sintomi respiratori. Per fortuna, però, non gravi. Salgono così a dieci i reparto dell'ospedale di Treviso che hanno visto il passaggio di almeno una persona positiva al nuovo coronavirus.

Alberto Beltrame

Mauro Favaro

