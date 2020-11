IL BILANCIO

TREVISO Altri 602 contagiati nella Marca. E altri due decessi. Il coronavirus non molla la presa. I ricoveri continuano a crescere. Ad oggi sono 391 le persone che hanno bisogno delle cure ospedaliere. Tra queste, 17 sono già nel nuovo reparto Covid dell'ospedale di comunità del Ca' Foncello. E tre nell'Oras di Motta, che non ha un reparto Covid ma che attraverso gli isolamenti gestisce in modo autonomo i pazienti che si rivelano positivi. Sul piano generale si è a un passo dal primo livello di guardia dei 400 ricoveri, fermo restando che l'Usl ha appena aggiornato il piano di emergenza per poter arrivare fino a 632 letti Covid. L'ex ospedale Guicciardini di Valdobbiadene, che conta 60 posti, è ormai considerato indispensabile.

GUICCIADINI INDISPENSABILE

La struttura verrà aperta grazie a 12 infermieri in pensione. Si prevede che nel giro di 10 giorni possano iniziare i primi trasferimenti. Aumentano anche i ricoveri in Terapia intensiva. Ieri si è arrivati a 24: 14 a Treviso, 5 a Conegliano, 3 a Vittorio Veneto e 2 a Montebelluna. La Rianimazione centrale del Ca' Foncello ha 20 posti letto dedicati al coronavirus. All'inizio della settimana verranno attivati 12 nuovi letti di Terapia intensiva nel padiglione di Malattie infettive. E altri 12 potranno essere ricavati in seguito nella stessa area. A patto però di trovare il personale necessario riducendo le attività chirurgiche. A conti fatti, quindi, la Rianimazione centrale di Treviso potrà passare dai suoi 12 posti letto ordinari fino a un massimo di 44. Uno sforzo immane.

LA PREOCCUPAZIONE

«C'è preoccupazione. I numeri dell'epidemia stanno aumentando. Per ora abbiamo i margini necessari. Ma nessuno sa con certezza cosa succederà tra 10 giorni», avverte Antonio Farnia, direttore dell'unità di Anestesia e rianimazione del Ca' Foncello. «Uno dei problemi principali è che la malattia ha un decorso molto lungo aggiunge a volte trasferiamo pazienti in Pneumologia, ma se la polmonite non va bene poi devono tornare indietro. Serve anche più di un mese per guarire da una polmonite grave. Proprio i tempi, oggi, sono tra i problemi più grandi per la tenuta del sistema sanitario». La consacrazione della Terapia intensiva centrale per i pazienti Covid, però, non deve far pensare che non ci siano posti per le urgenze per chi ha problemi di salute non collegati al coronavirus. «Per i pazienti non Covid abbiamo la fortuna di poter usare anche la Terapia intensiva cardiochirurgica e quella neurochirurgica del Ca' Foncello» conclude Farnia. (m.f.)

