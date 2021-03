LA PANDEMIA

TREVISO Le consegne dei vaccini anti-Covid stanno per aumentare. Ma nel frattempo il coronavirus corre. Solo ieri nella Marca sono emersi 370 nuovi contagi. E l'Usl ha deciso di riaprire il Covid Point di Casier. È scattata una corsa contro il tempo per vaccinare quante più persone possibile prima dell'arrivo del picco della terza ondata. «Stiamo accelerando: abbiamo avviato il programma che prevede l'esecuzione di 20mila vaccinazioni a settimana fa il punto Stefano De Rui, direttore del dipartimento di Prevenzione dell'Usl e da qui a fine marzo saliremo fino a vaccinare 60mila persone a settimana».

CORSA CONTRO IL TEMPO

Si gioca tutto in un mese. È questo l'orizzonte fissato dall'azienda sanitaria per somministrare la prima dose agli oltre 60mila trevigiani con più di 80 anni. Parallelamente vengono immunizzate le persone fragili per patologia e i lavoratori dei servizi essenziali. Domenica andrà in scena un nuovo Vax-day con l'utilizzo di 5 centri straordinari. Il Ca' Foncello si aggiungerà ai quattro già usati per gli 80enni, tra il Bocciodromo di Villorba, l'ex Foro Boario di Oderzo, il Palaingresso di Godega e il centro culturale di Riese. Tra i convocati ci sono anche i 1.200 farmacisti del trevigiano. Saranno le prove generali per allargare la campagna anti-Covid. Ieri sono arrivate 9.350 dosi di Pfizer nel polo farmaceutico del Covid Hospital di Vittorio veneto. Adesso se ne attendono almeno altrettante di AstraZeneca. «Quest'ultimo vaccino ora può essere usato anche per le persone con più di 65 anni», sottolinea De Rui. Di fatto tutti i maggiorenni. Il ministero della Salute ha tenuto fuori solo i soggetti estremamente vulnerabili. Grazie anche a questo, non si esclude la possibilità di iniziare a vaccinare le persone con meno di 80 anni già prima della fine di marzo. Ma il Covid non attende.

LA TERZA ONDATA

Il numero di cittadini contagiati nella Marca è tornato a superare quota 3mila. Adesso sono esattamente 3.044 quelli che stanno combattendo contro l'infezione da coronavirus. Più 171 in un solo giorno. Numeri che non si vedevano da tempo. Ad oggi ci sono 184 pazienti Covid positivi in ospedale: 167 nei reparti ordinari e 17 in Terapia intensiva. Si viaggia a una media di 15 al giorno. Ieri, intanto, è mancata un'altra persona che era risultata positiva. Con quest'ultimo, sale a quota 1.596 la triste conta dei decessi registrati in provincia in poco più di un anno di epidemia. Oltre ai reparti Covid riaperti negli ospedali di Montebelluna e Conegliano, l'Usl si appresta ad attivare altri 24 letti a Vittorio Veneto. Più il reparto con 36 posti al San Camillo di Treviso. L'importante è che i contagi rallentino, altrimenti la prima tranche di posti in ospedale dedicata alla nuova emergenza potrebbe esaurirsi già nel giro di un paio di settimane. «Ci aspettiamo che proprio grazie alle vaccinazioni ci sia un numero minore di ricoveri rispetto alla seconda ondata», precisa Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl. Alla base dell'incremento dei contagi c'è la variante inglese. È già diventata predominante. Ad oggi rappresenta oltre il 60% dei casi.

I TAMPONI

La richiesta di tamponi, di pari passo, è di nuovo schizzata alle stelle. Si è tornati a eseguire 3mila test al giorno. Tanto che l'Usl ha deciso di riaprire il Covid Point in drive-in della zona industriale di Dosson di Casier, via Mattioli, che era stato momentaneamente sospeso. Tornerà in funzione dal 15 marzo per 12 ore al giorno, dalle 8 alle 20, dal lunedì al sabato. Andrà ad aggiungersi ai 6 Covid Point già attivi: l'ex Velo di Altivole (dal lunedì al sabato 8-19, domenica 8-13); ospedale di Castelfranco solo per i bambini e i ragazzi fino a 14 anni (dal lunedì al venerdì con prenotazione obbligatoria); la Zoppas Arena di Conegliano (dal lunedì al sabato 8-19, domenica 8-13); l'ex Foro Boario di Oderzo (dal lunedì alla domenica 8-13); l'ex dogana di Treviso (dal lunedì al sabato 8-20, domenica 8-13); l'ex ospedale Guicciardini di Valdobbiadene (al mercoledì e al venerdì con prenotazione obbligatoria). «La riattivazione del Punto Tamponi di Casier è stata decisa alla luce dell'attuale andamento epidemiologico spiega Benazzi teniamo costantemente monitorati gli accessi ai Covid Point e siamo pronti, nel caso ce ne fosse bisogno, a potenziare ulteriormente l'offerta». In caso di necessità, il prossimo passo prevede la riattivazione del Covid Point nel parcheggio della discoteca Melodi di Castelfranco.

Mauro Favaro

